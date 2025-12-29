تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من حل لغز سرقة محل مشغولات ذهبية في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، بعد أن بلّغ مالك المحل عن اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من داخل محله.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن مرتكب السرقة قام بإحداث كسر أعلى سطح المحل، ثم تسلل إلى الداخل من خلال فتحة أعلى ماكينة الباب الجرار على طريقة الفيلم المصري «لصوص لكن ظرفاء» واستولى على المشغولات الذهبية قبل أن يلوذ بالفرار.

تعاون أمني

وبالتنسيق بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية المصرية، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بالقرب من موقع الحادث.

كما تم ضبطه داخل مسكن نجل عمه في دائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا، بعد مراقبة دقيقة لمكان اختبائه.

اعتراف واسترجاع المسروقات

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، وكشف عن مكان المشغولات الذهبية المستولى عليها، التي تم العثور عليها مخبأة داخل حفرة في المنزل ذاته، ليتم استرجاعها بالكامل.

إجراءات قانونية مستمرة

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، في إطار الجهود المستمرة لتأمين المنشآت التجارية وحماية الممتلكات.