كشف الفنان المصري محمد إمام عن مفاجآت جديدة تخص مسلسله المرتقب «الكينج»، الذي يجمع عددا من النجوم، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

تعاون فني جديد

وأكد إمام أن تتر المسلسل سيجمع لأول مرة بين المغني الشعبي أحمد شيبة ومؤدي المهرجانات عصام صاصا في عمل غنائي مليء بالحماس والإثارة.

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» تفاصيل الأغنية، موضحاً أن التعاون الأول بين شيبة وصاصا سيضفي طابعًا مميزًا على المسلسل، متوقعًا أن تكون الأغنية واحدة من أبرز أحداث الموسم.

**media«2638554»**

أبطال العمل

ويشارك محمد إمام في مسلسل الكينج، الذي تتمحور أحداثه في إطار اجتماعي، كل من حنان مطاوع، ميرنا جميل، وكمال أبو رية، وحجاج عبد العظيم، وآخرون، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

أعماله السينمائية

وعلى الصعيد الفني، يستمر محمد إمام في تصوير فيلمه الجديد «شمس الزناتي»، استعداداً لعرضه في 2026، ويشاركه أحمد عبدالحميد، باسم سمرة، محمود عبد المغني وآخرون، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.