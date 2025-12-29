تنطلق، اليوم الإثنين، منافسات الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، التي تشهد إقامة 9 مواجهات موزعة على 3 أيام، في ظل تنافس محتدم على صدارة الترتيب ومراكز المقدمة، وسعي الفرق لتحسين مواقعها.



ويفتتح اليوم بثلاث مواجهات، إذ يستضيف الخليج نظيره الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي الرياض مع الحزم على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ويواجه التعاون ضيفه النجمة على ملعب نادي التعاون في بريدة.



يذكر أن النصر يدخل الجولة متصدراً جدول الترتيب برصيد (30) نقطة، متقدماً على الهلال صاحب المركز الثاني بـ (26) نقطة، ويحل التعاون ثالثاً برصيد (25) نقطة، في مؤشر واضح على شدة المنافسة في المراكز الأولى.



ويأتي الأهلي رابعاً بـ (19) نقطة، يليه القادسية خامساً بـ (18) نقطة، ويتقاسم الاتحاد ونيوم المركزين السادس والسابع برصيد (17) نقطة لكل منهما، مما يعكس تقارباً كبيراً في منطقة الوسط المتقدم من الترتيب.



وفي بقية سلم الترتيب يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد (15) نقطة، يليه الخليج تاسعاً بـ (14) نقطة، ثم الفيحاء عاشراً بـ (12) نقطة، والحزم في المركز الـ11 بـ (10) نقاط، يليه الخلود بـ9 نقاط.



وتشهد المراكز التالية تقارباً لافتاً، إذ تملك أندية الشباب والفتح والرياض الرصيد نفسه بواقع 8 نقاط لكل فريق، ويأتي ضمك في المركز الـ16 بـ6 نقاط، ثم الأخدود بـ5 نقاط، ويتذيل النجمة الترتيب بنقطة واحدة.