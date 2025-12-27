مالي تفرض التعادل على المغرب في «أمم أفريقيا»

تعادل منتخب المغرب مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «الأمير مولاي عبد الله»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب.

وكان المنتخب المغربي بحاجة إلى تحقيق الفوز أمام مالي من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية إلى الدور ثمن النهائي، بعد منتخب مصر الذي ضمن تأهله رسمياً، إلا أن التعادل أجّل حسم التأهل.

المغرب في المقدمة

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله إبراهيم دياز في الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو.

تعادل بالطريقة نفسها

وبالطريقة ذاتها، أدرك منتخب مالي التعادل عن طريق اللاعب سينايوكو من ركلة جزاء في الدقيقة 64، ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة.

صدارة مغربية

وحافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من مالي وزامبيا، فيما يتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.