نظّم الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، الملتقى التأهيلي الرابع لألعاب القوى لدرجتي البراعم والناشئين، وذلك بمدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، بمشاركة (55) لاعبًا، وبإقامة (23) مسابقة متنوعة، ضمن برنامج فني يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها.



واشتمل الملتقى، الذي أقيم على مدى يومين، على عددٍ من مسابقات الجري والميدان، شملت سباقات المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة، إلى جانب مسابقات الوثب والرمي، وفق البرنامج الزمني المعتمد، وبما يراعي الجوانب الفنية والتنظيمية.



ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وبالتكامل مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، لدعم الفئات السنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة اللاعبين للمشاركات المقبلة، بما يسهم في رفع المستوى الفني، وتعزيز التنافس، وتنمية المواهب الرياضية.