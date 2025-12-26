نفى المنتخب المصري لكرة القدم صحة التصريحات التي أدلى بها المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا البلجيكي هوجو بروس، والتي نسب فيها تصريحات لقائد المنتخب المصري محمد صلاح عقب المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم محمد مراد أن محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب أفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة، وتبادلا التحية والسلام فقط، مؤكداً أن «كل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة».

وأدلى هوجو بروس بتصريحات مثيرة في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر أمام «البافانا بافانا»، حيث انتقد المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا حكم المباراة بسبب ضربة الجزاء التي احتسبها لصالح منتخب مصر، وجاء منها هدف فوز الفراعنة باللقاء.

وزعم بروس أن قائد منتخب مصر محمد صلاح أخبره بعد المباراة أنه تفاجأ بقرار الحكم باحتساب الكرة ركلة جزاء للمنتخب المصري، مؤكداً أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريقه، بعد لمس الكرة ذراع ياسر إبراهيم، ولكن الحكم رأى أنها كانت خارج منطقة الجزاء، وهي كلها قرارات ساعدت على خسارة فريقه أمام مصر.

واختتم بروس: «منتخب مصر كان الأفضل في الشوط الأول، وأتيحت أمامه فرص كثيرة للتسجيل، ولكن منتخب جنوب أفريقيا سيطر على الشوط الثاني تماماً، ولكن الحكم كان له دور في إبعادنا عن إدراك التعادل».

وفاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم (الجمعة)، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب، حيث سجل هدف منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا محمد صلاح من ركلة جزاء.

ورفع فوز منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققاً العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، وأنغولا ثالثاً بنقطة، وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضاً.