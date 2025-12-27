غوميز يكسر عقدة الأهلي.. والفتح يحقق رقماً قياسياً

كسر مدرب الفتح البرتغالي جوزيه غوميز عقدته أمام الأهلي في دوري روشن السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق فالنتين أتانغانا في الدقيقة 22، قبل أن يقلب الفتح الطاولة بتسجيل هدفين عبر اللاعب ماتياس فارغاس في الدقيقتين 43 و47.

غوميز يكسر العقدة

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم حقق غوميز أول انتصار له أمام الأهلي في دوري روشن، بعد 10 مواجهات سابقة، خسر خلالها 4 مرات وتعادل في 6 مباريات.

رقم قياسي في الثنائيات

كما سجّل لاعبو الفتح أكبر عددٍ من الثنائيات في تاريخ دوري المحترفين أمام الأهلي، إذ تعد ثنائية فارغاس الثنائية التاسعة.