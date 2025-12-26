كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن أحدث إحصائية لأكثر 20 فيلمًا مصريًا تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال عام 2025، بعدما سجلت هذه الأفلام حضورًا جماهيريًا واسعًا انعكس في إيرادات تخطت حاجز 50 مليون دولار.

وتصدر فيلم «السلم والثعبان» قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في دور العرض السعودية، بعدما سجل نحو سبعة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي، مع إقبال جماهيري تجاوز نصف مليون مشاهد.

كما احتل فيلم «ريستارت» بطولة الفنان المصري تامر حسني في المركز الثاني بإيرادات تخطت خمسة ملايين ونصف المليون دولار.

بينما حقق فيلم «الهناء اللي أنا فيه» المركز الثالث محققًا أكثر من خمسة ملايين دولار، ما يعكس تنوع الأعمال المصرية وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من الجمهور السعودي.

«السلم والثعبان» في الصدارة.

*أفلام متنوعة تجذب الجمهور السعودي *

فيمل حققت أفلام مثل «الشاطر» و«فيها إيه يعني» و«سيكو سيكو» إيرادات تجاوزت حاجز أربعة ملايين دولار لكل منها، في مؤشر واضح على الثقة المتزايدة في المنتج السينمائي المصري داخل السوق السعودية.

وشهد العام أيضًا نجاحات ملحوظة لأعمال جماهيرية مثل «أحمد وأحمد» و«المشروع إكس» و«روكي الغلابة»، إلى جانب حضور لأفلام ذات طابع فني وإنساني مثل «الست – أم كلثوم» و«هيبتا: المناظرة الأخيرة».

ويؤكد هذه الأداء تصاعد حضور السينما المصرية في السوق السعودية، مدعومًا بتوسع دور العرض والدعم المتنامي لقطاع الترفيه، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون العربي في الإنتاج والتوزيع.