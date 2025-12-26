نقل الفنان المصري محمود حميدة إلى المستشفى خلال الساعات الماضية إثر أزمة صحية مفاجئة استدعت إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن حميدة شعر بإرهاق شديد بشكل مفاجئ، نتيجة معاناته لسنوات طويلة من مشاكل في القلب، ما دفعه للتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية

وأوضحت «شاهين» أن حالته شهدت تحسنًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى اليوم بعد الاطمئنان الكامل على صحته ومتابعة تطورات حالته الطبية.

وكان آخر أعمال محمود حميدة المنتظر عرضها فيلم «الشيطان شاطر» والذي يجمع كلا من أحمد عيد، زينة، أحمد الحجار، حنان سليمان، محمد أنور، عبدالعزيز مخيون، وياسر الطوبجي، إلى جانب ظهور خاص لعدد من الفنانين.