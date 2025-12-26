انتهت العلاقة الزوجية بين الفنان المصري شريف سلامة والفنانة المصرية داليا مصطفى بعد زواج استمر 21 عامًا، نتج عنه طفلان، وذلك بحسب ما كشفه مصدر مقرب من الطرفين.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى «عكاظ» أن الانفصال جاء نتيجة خلافات متراكمة شهدها العام الحالي، وانتهى باتفاق مشترك على الطلاق، رغم محاولات الأصدقاء والعائلة للتقريب بينهما.

وأكد المصدر أن الطلاق تم توثيقه رسميًا خلال الفترة الأخيرة، بحضور المأذون، وكل من شريف سلامة وداليا مصطفى ووالدها.

أحدث أعمال شريف سلامة

وعلى جانب آخر، يخوض شريف سلامة موسم دراما رمضان المقبل لعام 2026 من خلال مسلسل «على قد الحب»، والعمل من بطولة نيللي كريم، ويشاركهما عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، وآخرون، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

آخر أعمال داليا مصطفى

وكانت داليا مصطفى شاركت سابقاً في مسلسل «روج أسود»، الذي شارك في بطولته كل من: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، منة بدر تيسير، فرح الزاهد، وعابد عناني، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.