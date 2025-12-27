أكّد الفنان السوري أيمن زيدان أن مشاركته في إحدى المسرحيات ضمن فعاليات موسم الرياض تمثل تجربة فنية ثرية ومحطة بارزة في مسيرته المسرحية، لما تحمله من قيمة ثقافية وفرصة مميزة للتواصل المباشر مع الجمهور السعودي على خشبة المسرح، في تظاهرة فنية تعكس مكانة المسرح العربي وحضوره المتجدد.

ووجّه زيدان شكره للمستشار تركي آل الشيخ، وللهيئة العامة للترفيه على إتاحة الفرصة للمسرح السوري لتقديم نفسه أمام جمهور يعرفه منذ سنوات طويلة عبر الدراما التلفزيونية، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الجمهور السعودي علاقة قديمة وحميمية تمتد لأكثر من ربع قرن من خلال أعمال شكلت ذاكرة مشتركة.

وأوضح أن هذه المشاركة تتيح للجمهور السعودي التعرف على جانب آخر من التجربة السورية، يتمثل في المسرح، بما يحمله من تنوع في المدارس والأساليب والتجارب، معتبرًا أن هذا الحراك الفني يعزز التبادل الثقافي ويثري المشهد المسرحي العربي.

وعن دوره في العمل المسرحي، بيّن زيدان أنه قام بكتابة النص وإخراجه وأداء الدور الرئيسي، وهي مهمات تطلبت عملًا مكثفًا استمر لأشهر طويلة، مبينًا أن المسرحية تقدم هموم الإنسان البسيط وأوجاعه ضمن قالب كوميدي جذاب، يسعى لطرح القضايا الإنسانية بطريقة قريبة من الجمهور.

وختم حديثه بالتأكيد على أن هذه التجربة ستبقى حاضرة في ذاكرته ووجدانه، متمنيًا أن يكون العمل قد حقق تطلعات الجمهور ولامس قضاياه بروح فنية صادقة.