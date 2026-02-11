احتفل خالد محمد عبدالعزيز الشوبكي بزفاف نجله المهندس هيثم إلى ابنة باسل توفيق أديب جرادة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.