احتفل خالد محمد عبدالعزيز الشوبكي بزفاف نجله المهندس هيثم إلى ابنة باسل توفيق أديب جرادة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
Khaled Mohammed Abdulaziz Al-Shobki celebrated the wedding of his son, engineer Haitham, to the daughter of Basel Tawfiq Adeb Jaradah, at one of the wedding halls in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.