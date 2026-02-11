أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قراراً بتكليف الدكتور نايف بن محمد الواكد متحدثاً باسم النيابة العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز رسائلها الإعلامية والتوعوية.
The Attorney General Sheikh Saud bin Abdullah Al-Muajab issued a decision appointing Dr. Nayef bin Mohammed Al-Waqid as the spokesperson for the Public Prosecution.
This decision comes as part of the Public Prosecution's commitment to enhancing its media and awareness messages.