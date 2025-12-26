كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، في تعميم حديث وجّهه إلى جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته (اطلعت «عكاظ» عليه)، إلزام البنوك بتقديم 25 خدمة مجانية لعملائها، في إطار تعزيز حماية المستفيدين ورفع جودة الخدمات المصرفية.

وشملت الخدمات المجانية فتح الحساب الجاري في البنوك والمحافظ الإلكترونية، والسحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات، إضافة إلى إصدار بطاقة «مدى» وتجديدها، وإعادة إصدارها في حال سحبها من جهاز الصراف الآلي.

كما تضمّنت استخدام بطاقة «مدى» محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت، واستخدامها داخل الشبكة الخليجية، إلى جانب الاستعلام عن الرصيد، والحصول على كشف حساب مختصر عبر أجهزة الصراف الآلي، ودفع الفواتير ورسوم الخدمات واستردادها، فضلاً عن إصدار دفتر شيكات يحتوي على 25 شيكاً.

وأكد البنك المركزي أن من بين الخدمات المجانية أيضاً إلغاء الأوامر المستديمة، وتعريف المستفيدين للتحويل إليهم، وتنفيذ التحويلات بين الحسابات داخل البنك الواحد، أو بين المحافظ داخل شركات النقود الإلكترونية.

وأشار إلى أن فك الرهن عن العقار المملوك للعميل يتم دون مقابل عند سداده كامل التزاماته بموجب عقد التمويل. وفيما يتعلق بالوثائق، سواء الإلكترونية أو عبر الفروع، فتشمل الخدمات المجانية إصدار شهادة تعريف، وإصدار كشف حساب دوري أو كشف حساب أقل من سنة بناءً على طلب العميل، إضافة إلى إصدار كشف حساب لأكثر من سنة عبر القنوات الإلكترونية.

كما تشمل الخدمات المجانية إصدار وثيقة إثبات المديونية، ووثيقة تحويل المديونية، ووثيقة المخالصة، ووثيقة إخلاء الطرف، إلى جانب إصدار شهادة رقم الحساب الدولي (الآيبان).

إلغاء الأوامر المستديمة

فك الرهن العقاري للعميل

أبرز الخدمات المجانية:

كشف حساب أقل من سنة عبر الفرع

كشف حساب إلكتروني يتجاوز السنة