استقرت عملة بيتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار خلال التداولات الآسيوية اليوم، عقب أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسعار.



ويأتي هذا الهدوء النسبي في تناقض واضح مع التذبذبات العنيفة التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي، حين هوت بيتكوين يوم الخميس إلى 60 ألف دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2024 قبل أن تعاود الارتفاع فوق 70 ألف دولار يوم الجمعة الماضية.



هبوط من الذروة



ورغم أن التقلبات الشديدة ليست أمراً جديداً على العملات المشفرة، فإن هبوط بيتكوين من ذروتها البالغة 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي جاء رغم بيئة سياسية أكثر دعماً للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد تبني المؤسسات.



كما أن فشلها في أداء دور الملاذ الآمن خلال فترات التوتر الجيوسياسي أعاد طرح تساؤلات حول اعتبارها «ذهباً رقمياً».