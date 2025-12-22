بيّن مدرب فريق الاتحاد سيرجيو كونسيساو أن فترة التوقف الماضية كانت مهمة ومرتقبة بالنسبة له، وقال: «لا يمكن لأي مدرب إحداث تغييرات جذرية خلال 15 يوماً، ولكن تم العمل على معالجة الأخطاء واعتماد تكتيك فني يناسب إمكانات اللاعبين وفق معطيات المباريات القادمة». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مواجهة ناساف الأوزبكي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُقام على ملعب الإنماء بجدة، مشدداً على أهمية المواجهة على صعيد موقف الفريق في البطولة، وكذلك لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية المتعطشة للقب الآسيوي، مؤكّداً جاهزية اللاعبين لخوض المواجهة، مبيناً أن المباراة تُعد أول اختبار بعد فترة التوقف، وسيخوضها الفريق بطموح عالٍ أمام خصم صعب لا يعكس ترتيبه مستوى أدائه الحقيقي، موضحاً أن الاستعدادات اكتملت لمواجهة التحدي.



وأوضح أن اللقاء يحظى بأهمية كبيرة، مع التأكيد على احترام المنافس، والسعي لبذل كل الجهود من أجل تحقيق الانتصار، خصوصاً أن المباراة تقام على أرض الفريق، مبيناً أن الجماهير تمثل مصدر الإلهام والقوة الحقيقية للفريق، معتبراً إياها اللاعب رقم واحد، نظراً لحضورها ودعمها منذ اللحظات الأولى لانطلاق المواجهات.



وأوضح أنه خلال فترة الإعداد تم تطبيق نهج تكتيكي خاص، تضمن العمل على الارتداد الدفاعي والتحولات الهجومية والدفاعية ومنطقة الضغط، إلى جانب الجوانب الذهنية واللياقية، مبيناً أن اللاعب حسام عوار يعاني من إصابة، متمنياً له الشفاء والعودة في أقرب وقت، موضحاً أن القرار جاء بالتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب والنادي، مؤكداً أن الثنائي صالح الشهري وعبدالرحمن العبود انضما للفريق أخيراً، على أن يتم تقييم جاهزيتهما قبل مواجهة الغد.