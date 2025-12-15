تخطّى يوفينتوس عقبة مضيفه بولونيا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس (الأحد) على ملعب «ريناتو دالارا»، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

حسم المواجهة

جاء هدف يوفينتوس واللقاء الوحيد في الدقيقة 64، بعدما أرسل كينان يلدز عرضية متقنة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، قابلها خوان كابال برأسية في الشباك، مستغلاً غياب الرقابة الدفاعية من لاعبي بولونيا.

معاناة بولونيا

وتعقّدت مهمة أصحاب الأرض في الدقيقة 69، بعد طرد اللاعب توربيورن هيغيم، إثر عرقلته لاعب يوفينتوس لويس أوبيندا، وحرمانه من الانفراد بحارس المرمى.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، ارتقى يوفينتوس إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على بولونيا الذي تراجع إلى المركز السادس.