أكد الفنان المصري أحمد العوضي أنه النجم الأعلى أجراً في مصر، بعد أن تصدر مسلسله «فهد البطل» قائمة الأكثر بحثاً على محرك «قوقل» لعام 2025.

الأعلى أجراً في مصر

وأشار العوضي، خلال بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم دعم جمهوره، مؤكداً أنه من غير المعقول أن يكون الأعلى أجراً دون أن يكون أيضاً الأكثر مشاهدة، قائلاً: «أنا النجم الأعلى أجراً في مصر والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعاً».

الأعلى مشاهدة

وأضاف أن مسلسل «فهد البطل» حقق نجاحاً كبيراً على صعيد المشاهدات والإعلانات، معرباً عن اعتزازه بوصوله إلى الصدارة بجدارة، وفقاً للمعايير الحقيقية للنجاح، وليس مجرد الألقاب.

الفنان المصري أحمد العوضي.

موعد طرح «شمشون ودليلة»

كما أعلن العوضي أن فيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة مي عمر، من المتوقع طرحه إما خلال عيد الفطر أو عيد الأضحى، حسب الانتهاء من تصوير العمل.

ضيف «صاحبة السعادة»

وكشف العوضى أنه سيحل ضيفاً على الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة» قريباً، واصفاً برنامجها بأنه «رقم واحد في مصر».

كما يخوض أحمد العوضي موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل «علي كلاي»، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويشاركه في بطولته عدد من النجوم أبرزهم درة، محمد ثروت، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، انتصار، وآخرون.