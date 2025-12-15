«ممنوع التصوير».. «الصحفيين المصرية» للمصورين: احترموا جنازة شقيقة «الزعيم»

أعلنت نقابة الصحفيين في مصر منع تصوير جنازة الراحلة شقيقة «الزعيم» عادل إمام زوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان المصري عمر متولي، المقرر أن تُشيع اليوم من أحد مساجد القاهرة، استجابة لطلب أسرة الراحلة.

منع تصوير الجنازة

وأكدت النقابة، عبر بيان نقله محمود كامل عضو مجلس إدارتها، أن القواعد المهنية المعتمدة من شعبة المصورين تتيح تصوير جنازات الشخصيات العامة فقط، مشددة على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة ومشاعر أسرة الفقيدة.

الالتزام بالضوابط المهنية

ودعت نقابة الصحفيين الزملاء المصورين ورؤساء التحرير إلى الالتزام بالضوابط المهنية والاستجابة لرغبة الأسرة، حفاظًا على القيم الإنسانية ومواثيق الشرف الصحفي.

واختتمت النقابة بيانها بتقديم خالص العزاء لأسرة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

كلمات مؤثرة

ومن جانبه، نعى عمر مصطفى متولي، والدته إيمان إمام، في منشور عبر حسابه بموقع «إنستغرام»، مطالباً الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.