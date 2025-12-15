برر النجم المالي الدولي ييفيس بسوما لاعب توتنهام الإنجليزي إقدامه على استخدام غاز الضحك الممنوع في بريطانيا، بسبب شعوره بالرهاب النفسي بعد تعرضه للسرقة للمرة الثالثة. وكشف المالي إيف بيسوما نجم توتنهام هوتسبير عن تعرضه لعملية سطو مروّعة على منزله، ما أدى لتناوله ما يعرف بمخدر «هيبي كراك» المعروف إعلامياً باسم «غاز الضحك».

وفتحت إدارة نادي توتنهام هوتسبير تحقيقاً مع بيسوما بعد انتشار صور له وهو يتعاطى مخدر «هيبي كراك» الذي يهدده بإيقاف طويل.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير لها أن بيسوما أثناء التحقيق معه من قبل إدارة «السبيرز» أكد أنه تناول «هيبي كراك» بسبب أزمة نفسية بعد الحادث المروّع، خصوصاً أن قيمة السرقات بلغت مليون جنيه استرليني.

وقال لاعب الوسط الذي اشتراه توتنهام بـ40 مليون إسترليني ويتقاضى 50 ألف استرليني أسبوعياً: «أعتذر للمشجعين.. تلك السرقة أضافت لحياتي الخوف والرعب والكآبة والرهاب. أشعر فعلاً بالحرج مما فعلت، خصوصاً تجاه عائلتي.. والدي شعر بالرعب عندما شاهد الصورة، وحاولت إقناعه بأنها لا تمثلني.. الحادثة لم تكن جيدة لي ولصورتي كلاعب وقدوة».

ونشر بيسوما شريط فيديو لمنزله بعد السطو، ويظهر في الشريط وهو يقول: «انظروا لما فعلوه، جاؤوا وسرقوا ساعاتي ومجوهراتي، وحتى حقائبي وأحذيتي».

يذكر أن بيسوما يعاني من مشكلات بدنية، ولم يبدأ أي مباراة أساسياً مع الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي.