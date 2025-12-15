ماذا قالت شيماء فوزي بعد انتهاء أزمة معجبة عمرو سعد؟

علقت الإعلامية شيماء فوزي، زوجة الفنان المصري عمرو سعد، على انتهاء أزمة اتهامه لفتاة تلاحقه عدة أشهر في محيط منزلهما والنادي الرياضي الذي يتردد عليه، ما سبب له مضايقات متكررة.

تعليق ساخر من زوجة عمرو سعد

وشاركت شيماء فوزي منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام»، أعلنت فيه انتهاء الأزمة، واكتفت بكتابة كلمة: «الحمد لله»، مرفقة بإيموجي ساخر.

وكان الفنان عمرو سعد أعلن في وقت سابق غلق ملف أزمة المعجبة التي لاحقته لأكثر من 8 أشهر، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي ضد الفتاة وامتثالها للتحقيقات أمام الجهات المختصة.

تعهد ومحضر رسمي

من جانبه، أوضح محامي عمرو سعد أن الصلح تم بالتراضي، بعد توقيع الفتاة تعهدًا رسميًا بعدم التعرض للفنان أو مضايقته مرة أخرى، وهو ما أسفر عن إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

تفاصيل الأزمة

وأشار إلى أن الأزمة بدأت بسبب مضايقات متكررة من الفتاة في محيط سكن الفنان والنادي الرياضي الذي يحرص على التواجد فيه.

وعلى الصعيد الفني، ينافس عمرو سعد في موسم دارما رمضان القادم لعام 2026 بمسلسل «الريس» تحت توقيع المخرج أحمد خالد موسى، ويشاركه عدد كبير من النجوم، من بينهم تارا عماد، جهاد حسام الدين، عبد العزيز مخيون، صفوة، وحاتم صلاح وآخرون.