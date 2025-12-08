حقق فريق نابولي فوزاً ثميناً على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

افتتح المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند التسجيل مبكراً لنابولي في الدقيقة السابعة، ليمنح فريقه أفضلية أنهى بها الشوط الأول.

نابولي يُحبط عودة يوفنتوس

وأدرك كينان يلدز التعادل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 59، لكن هويلوند عاد ليتألق مجدداً، مسجلاً الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 78، ليقود فريقه نحو انتصار مهم في سباق المنافسة على القمة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 31 نقطة ليتربع على صدارة الدوري الإيطالي، متقدماً بفارق نقطة على إنتر ميلان الذي تراجع إلى المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 23 نقطة في المركز السابع، ليتلقى خسارته الثالثة هذا الموسم في «الكالتشيو».