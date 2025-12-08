تأهل منتخبا فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 عن المجموعة الأولى، بعد تعادلهما دون أهداف مساء أمس (الأحد)، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وشهد اللقاء إلغاء ركلة جزاء لصالح المنتخب السوري في الشوط الثاني بعد تدخل من لاعب فلسطين وجدي نبهان على محمد الصلخدي، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لإلغاء القرار.

ودخل المنتخبان المباراة وهما بحاجة إلى نقطة التعادل لضمان التأهل رسمياً، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، فيما يودّع البطولة المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع.

تونس وقطر.. يودعان معاً

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، حقق منتخب تونس فوزاً كبيراً على نظيره القطري بثلاثة أهداف دون رد.

سجّل ثلاثية «نسور قرطاج» جاءت بتوقيع محمد علي بن رمضان (هدفان) في الدقيقتين 16 و90+5، وفرجاني ساسي في الدقيقة 63.

ورغم الانتصار، ودّع المنتخب التونسي البطولة رفقة نظيره القطري بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي.

ترتيب المجموعة الأولى

1- فلسطين - 5 نقاط

2- سورية - 5 نقاط

3- تونس - 4 نقاط

4- قطر - نقطة واحدة