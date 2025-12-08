في خطوة مفاجِئة تشعل الجدل داخل تايوان وخارجها، قررت السلطات فرض حظر شامل لمدة عام على تطبيق «شياو هونغ شو» الشهير، المعروف بـ«ريد نوت»، وهو واحد من أكثر منصات مشاركة الصور والمحتوى رواجاً بين شباب الجزيرة. القرار، الذي برّرته الحكومة بمخاوف أمنية وارتفاع جرائم الاحتيال، فتح الباب واسعاً أمام سجالات سياسية وإعلامية، وسط اتهامات متبادلة بين تايبيه وبكين حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد الرقمي غير المسبوق.

وبحسب صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني برر القرار بمخاوف «الأمن المعلوماتي» و«ارتفاع جرائم الاحتيال».

وقالت وزارة الشؤون الداخلية التايوانية، إن التطبيق أصبح «منصة مرتفعة المخاطر»، مشيرة إلى تسجيل ما يزيد على 1700 حالة احتيال مرتبطة به خلال العام، إلا أن الصحيفة الصينية اتهمت حكومة تايبيه بازدواجية المعايير، خصوصاً أن هناك تطبيقات أكبر من حيث عدد المستخدمين وبنسب احتيال أعلى لم تُواجه بأي عقوبات مماثلة، ما يعمّق الشكوك حول وجود دوافع تتجاوز المخاوف الأمنية المعلنة.

وترى صحيفة «تشاينا ديلي» أن الحزب الديمقراطي التقدمي يسعى إلى تقليص المجال الرقمي الذي يسمح بتواصل واسع وغير مراقب بين شباب تايوان والبر الرئيسي الصيني، خصوصاً بعد أن أصبح التطبيق نافذة رئيسية للتعرف على الثقافة الصينية الحديثة.