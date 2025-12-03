«سيبراني» تطلق «سيبراني وان إنتل» كإحدى أهم ابتكارات مستقبل القطاع

أطلقت «سيبراني» – إحدى شركات أرامكو الرقمية – منصتها الجديدة «سيبراني وان إنتل سيرفس» خلال مشاركتها في معرض بلاك هات 2025 بصفتها الشريك الإستراتيجي للتقنيات التشغيلية (OT)، وذلك ضمن استعراض منظومة متقدمة من القدرات السيبرانية التي طورتها الشركة لحماية الأنظمة الحساسة والقطاعات الحيوية في المملكة.

ويأتي هذا الإعلان ليعكس المكانة المتصاعدة ل«سيبراني» كجهة وطنية رائدة في تطوير حلول ابتكارات سيبرانية تدعم جاهزية المؤسسات وتواكب تطور التهديدات السيبرانية.

ويمثل إطلاق منصة «سيبراني وان إنتل سيرفس» نقلة نوعية في مجال تحليل التهديدات، حيث تعتمد المنصة على دمج آلاف مصادر البيانات وتحليلها باستخدام قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، بما يتيح للجهات الحساسة الوصول إلى معرفة قابلة للتنفيذ وفهم أعمق للمشهد التهديدي، إلى جانب دعم البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتوفير لوحات معلومات قابلة للتخصيص، والتكامل الفعّال مع الأنظمة الأمنية المستخدمة لدى المؤسسات الحكومية والصناعية.

كما تستعرض «سيبراني» في جناحها ابتكارات إضافية تشمل «ساي مارك» الإصدار الجديد لحماية المحتوى ومنع التسريب عبر علامات مائية مشفرة، وحلول الأمن التشغيلي OT لحماية أنظمة التحكم الصناعية، إضافة إلى تجارب تفاعلية تشمل التحدي السيبراني وجلسات معرفية يقدمها خبراء الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي ل«سيبراني» المهندس سعيد السعيد أن إطلاق «سيبراني وان إنتل سيرفس» خلال بلاك هات 2025 يأتي في إطار التزام الشركة بتطوير حلول سيادية تُعزز حماية البنية التحتية الحيوية في المملكة، موضحًا أن المنصة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في تمكين الجهات الحساسة من أدوات تحليل دقيقة واستجابة أسرع أمام التهديدات المتطورة، سواء في بيئات الأعمال أو في العمليات التشغيلية الصناعية. وأضاف أن سيبراني مستمرة في تقديم ابتكارات تقنية تخدم مستقبل القطاع، وتدعم رؤية المملكة في بناء منظومة أمن سيبراني متقدمة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية الوطنية.

وتؤكد سيبراني أن مشاركتها في بلاك هات 2025 تعزز دورها في بناء قدرات وطنية نوعية، وترسّخ مساهمتها في حماية الأصول الرقمية والعمليات الحيوية عبر حلول مبتكرة ومراكز عمليات أمنية مرخّصة من المستوى الأول تعمل على مدار الساعة، توفر مراقبة وتحليل التهديدات والاستجابة الأولية لضمان جاهزية مستمرة للمؤسسات وتواكب احتياجات الحاضر وتستشرف مستقبل الأمن السيبراني في المملكة.