تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن تحديث جديد لتطبيق واتساب سيوقف دعمه لهواتف تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد وiOS، مشيرة إلى أنه ابتداءً من الأول من ديسمبر، لن يعمل التطبيق بشكل صحيح على الأجهزة التي لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات البرنامج، مثل هواتف Android 5.1 أو أقدم، وiOS 11 أو أقدم.

لكن الحقيقة تختلف، وفق الموقع الرسمي لواتساب، إذ إن الأنظمة المدعومة حاليًا هي أندرويد 5.0 أو أحدث وiOS 15.1 أو أحدث، بينما لا تدعم الإصدارات الأقدم تشغيل التطبيق.

وكانت شركة ميتا قد بدأت منذ يونيو الماضي تطبيق قرار إيقاف تشغيل واتساب على عدد من طرازات آيفون القديمة، بهدف تعزيز أمان المستخدمين وضمان كفاءة تشغيل التطبيق. الأجهزة المتأثرة شملت iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، التي لم تعد إصداراتها تلبي الحد الأدنى لمتطلبات الأمان للتطبيق.

بهذه الخطوة، تؤكد واتساب حرصها على تجربة استخدام آمنة وسلسة للمستخدمين، مع تحذير أصحاب الهواتف القديمة بضرورة الترقية إذا أرادوا الاستمرار في استخدام التطبيق دون انقطاع.