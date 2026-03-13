أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من القيادات الإيرانية، بينهم المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

وجاء الإعلان عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لخدمة الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية، الذي أكد أن المكافأة مخصصة للحصول على معلومات تتعلق بقيادات بارزة يشتبه في دورها بإدارة أنشطة الحرس الثوري الإيراني.

اتهامات بتنظيم عمليات حول العالم

وأوضح البرنامج أن الأسماء المدرجة في القائمة تتولى قيادة وإدارة عناصر مختلفة من الحرس الثوري، الذي تتهمه واشنطن بالتخطيط والتنظيم وتنفيذ عمليات تصفها بالإرهابية في عدة مناطق من العالم.

ودعا البرنامج أي شخص يمتلك معلومات عن هؤلاء القادة أو عن أنشطة الحرس الثوري وفروعه المختلفة إلى تقديمها عبر قنوات اتصال سرية مخصصة لهذا الغرض.

أسماء بارزة على القائمة

وبحسب الإعلان، تضم القائمة عدداً من الشخصيات المرتبطة بالمؤسسات الأمنية الإيرانية، من أبرزهم:

مجتبى خامنئي المرشد الإيراني، وعلي أصغر حجازي نائب رئيس مكتب المرشد، ويحيى رحيم صفوي المستشار العسكري البارز للمرشد.

كما شملت القائمة علي لاريجاني مستشار المرشد والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وإسماعيل خطيب وزير الاستخبارات والأمن الإيراني، وإسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني.

وأشار الإعلان أيضاً إلى مناصب أخرى ضمن القائمة، من بينها أمين مجلس الدفاع، ومستشار للمرشد، ورئيس المكتب العسكري للمرشد، إضافة إلى قيادات في الحرس الثوري.

قنوات سرية للإبلاغ

ودعا البرنامج من يمتلك معلومات إلى إرسالها عبر منصة الإبلاغ السرية المعتمدة على شبكة «تور»، أو من خلال تطبيق «سيغنال»، مؤكداً أن من يقدم معلومات موثوقة قد يكون مؤهلاً للحصول على المكافأة المالية، إضافة إلى إمكانية إعادة التوطين.

كما أتاح البرنامج التواصل عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) @RFJ_USA أو من خلال الرقم الدولي المخصص لتلقي البلاغات.

برنامج أمريكي لملاحقة التهديدات

ويعد برنامج «مكافآت من أجل العدالة» مبادرة تديرها وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم مكافآت مالية مقابل معلومات تساعد في مواجهة ما تصفه واشنطن بالإرهاب والتهديدات الأمنية الدولية، وقد أسهم البرنامج منذ إطلاقه في تقديم ملايين الدولارات لأشخاص قدموا معلومات عن أفراد أو شبكات متهمة بأنشطة إرهابية حول العالم.