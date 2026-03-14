خيّم الحزن على أهالي قرية الأزاهرة في منطقة الباحة بعد أن ودعت 4 من شبابها وشيعت جثمانهم اليوم (الجمعة) بعد وفاتهم في حادثة مرورية وقعت على طريق الساحل بمحافظة المظيلف أثناء سفرهم مساء أمس الأول.

والشبان الذين وافتهم المنية هم: محمد صالح محمد سرحان، سعد صالح محمد سرحان، علي حاتم علي جراد، وأنس مسفر ظهران، وجميعهم من أبناء قرية الأزاهرة الواقعة في بلاد غامد بمنطقة الباحة، على بعد نحو 21 كيلومتراً من مدينة بلجرشي.

وبحسب ما أفاد الناشط على منصات التواصل الاجتماعي الإعلامي طلال الأزهري، فإن الحادثة وقعت على خط الساحل في محافظة المظيلف أثناء سفرهم، حيث أسفرت عن وفاتهم جميعاً في موقع الحادثة، ما خلّف حالة واسعة من الحزن والأسى بين أهالي القرية وأقاربهم وأصدقائهم.

«عكاظ» تتقدم بالعزاء لأهالي الضحايا وذويهم.