كشفت سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل لـ«عكاظ» استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين العراقيين العالقين، القادمين جواً من مدينتي نيودلهي والقاهرة إلى المملكة، تمهيداً لنقلهم براً عبر منفذ عرعر الحدودي وعودتهم إلى العراق.

وقالت إن المواطنين العراقيين سيصلون إلى مطار عرعر على متن رحلات للخطوط الجوية العراقية قادمة من نيودلهي والقاهرة، على أن يتم نقلهم براً بالحافلات من المطار إلى منفذ عرعر الحدودي تمهيداً لعبورهم إلى الأراضي العراقية.

وأضافت أن السفارة حصلت على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة، لإتمام هذه العملية، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين نقل المواطنين العالقين بأسرع وقت ممكن.

وأعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها العميقين لما أبدته المملكة من تعاون وتسهيلات مقدّرة، قدمتها الجهات ذات العلاقة كافة، ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الحج، إضافة إلى الجهات المعنية بالمنافذ الحدودية في مختلف أنحاء المملكة، وكافة المؤسسات ذات الصلة، لاسيما إمارة منطقة الحدود الشمالية في عرعر، والمنفذ الحدودي السعودي–العراقي.

وأكدت أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة وروح التضامن والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكان له أثر بالغ في تسهيل إجراءات نقل المواطنين العالقين وعودتهم إلى بلادهم بأمان.

وأوضحت أن المنافذ الحدودية مع دول الخليج تشهد انسيابية في الحركة، ما يسهم في تسهيل دخول المواطنين العراقيين ومنحهم تأشيرات مرور تمكّنهم من الوصول إلى منفذ عرعر الحدودي تمهيداً لعودتهم إلى العراق.

وشددت السفيرة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة لتأمين عودة المواطنين العراقيين العالقين بسلام، وتسهيل عبورهم عبر منفذ عرعر الحدودي في أقرب وقت ممكن.