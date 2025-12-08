انطلق رسمياً تصوير مسلسل «اتنين غيرنا» الذي تعود به الفنانة المصرية دينا الشربيني إلى المنافسة في موسم رمضان 2026، بمشاركة الفنان المصري آسر ياسين وعدد من النجوم.

كواليس المسلسل

شاركت الشركة المنتجة للعمل الصورة الأولى من الكواليس عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، وظهر كل من آسر ياسين ودينا الشربيني ونور إيهاب وغيرهم من صناع المسلسل.

تفاصيل العمل

يتألف مسلسل «اتنين غيرنا» من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

آخر الأعمال

وكان آخر أعمال آسر ياسين في دراما رمضان الماضي مسلسل «قلبي ومفتاحه»، وجمع كلاً من مي عزالدين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، عايدة رياض، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

أعمال جديدة

ويعرض لدينا الشربيني بالفترة القادمة وبالتحديد يوم 11 ديسمبر مسلسلها الجديد «لا ترد ولا تستبدل»، الذي يجمعها بأحمد السعدني، والعمل من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف دينا نجم وسمر عبدالناصر، ويجمع حسن مالك، فدوى عابد، صدقي صخر، جيدا منصور، وآخرين.