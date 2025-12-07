كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي تفاصيل مفاجئة حول قضيتها ضد مساعدتها السابقة، بعد صدور حكم قضائي بإدانتها في تهم الابتزاز والتشهير.

أول تعليق من هالة صدقي بعد الحكم

أكدت هالة في منشور عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام» أنها تشعر بالراحة عقب صدور الحكم، رغم أنها كانت تأمل بعقوبة أكثر صرامة، لافتة إلى أن مساعدتها لم تتلق منها إلا كل دعم ومعاملة طيبة.

خيانة غير متوقعة

وأضافت هالة أنها كانت تعامل المساعدة وشقيقتها كأبنائها، لكنها فوجئت بخيانتهما بعد سنوات من الدعم، معتبرة ما حدث يمثل تجربة مؤلمة لن تنساها.

تحريض من صديقة مقربة

وكشفت أن المخطط للإساءة إليها جاء بتحريض من صديقة مقربة، مشيرة إلى أنها أقامت ضد تلك الصديقة أيضاً دعوى بالسب والقذف والتشهير.

حكم مسبق

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس المتهمة لمدة شهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها 20 ألف جنيه بعد ثبوت تورطها في القضية التي تقدمت بها هالة صدقي بتهم السب والقذف والابتزاز والتشهير.