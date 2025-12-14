عادت الأجواء في أنفيلد إلى الهدوء النسبي يوم السبت، عندما ساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز ليفربول 2-0 على برايتون، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه اختار إنهاء اليوم بتعليق ساخر يخفف من حدة الأزمة التي هزت النادي الأسبوع الماضي.

وانتشر مقطع فيديو مثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر صلاح وهو يمر في المنطقة المختلطة بملعب أنفيلد خلف قائد الفريق فيرجيل فان دايك.

وسأل أحد الصحفيين محمد صلاح قائلا: «مو، هل تريد الحديث مرة أخرى؟»، فرد صلاح ضاحكاً: «أتحدث أسبوعين متتاليين؟ لا!»، في تعليق ساخر أثار ابتسامات وأنهى اليوم على نغمة إيجابية، متجنباً تصعيد الجدل.

وكان صلاح بدأ المباراة على مقاعد البدلاء للمرة الرابعة على التوالي، لكنه دخل في الدقيقة 26 بعد إصابة جو غوميز، وساهم فوراً بأداء قوي، حيث صنع الهدف الثاني لهوغو إيكيتيكي من ركلة ركنية دقيقة، مسجلاً أسيستاً تاريخياً جديداً في الدوري الإنجليزي.

وشهد الأسبوع الماضي أزمة حادة بين صلاح والمدرب أرني سلوت والإدارة، بعد تصريحات النجم المصري عقب التعادل مع ليدز يونايتد، حيث اتهم النادي بـ«رميه تحت الحافلة» وألمح إلى انهيار علاقته بالمدرب، مما أدى ذلك إلى استبعاده من تشكيلة مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

لكن محادثات إيجابية بين صلاح وسلوت يوم الجمعة أدت إلى عودته إلى التشكيلة أمام برايتون، في مباراة اعتبرها البعض «الوداع المحتمل» قبل انضمامه إلى منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير القادم.