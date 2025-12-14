أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري لـ«عكاظ»، أن الدور الذي يقوم به المشجع السعودي يعتبر ركيزة أساسية في مسيرة المنتخب الوطني، خصوصًا في المواجهة المرتقبة التي تجمع الأخضر السعودي بشقيقه منتخب الأردن غدًا (الإثنين) ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب 2025، إذ إن مثل هذه المباريات لا تحسم داخل المستطيل الأخضر فقط، بل تبدأ من المدرجات.



وأوضح أن الجمهور هو اللاعب رقم (12) في الملاعب، لما له من تأثير مباشر على أداء اللاعبين، حيث يشكل الحضور الجماهيري الواعي والداعم طاقة معنوية كبيرة، تبث الحماس والثقة في نفوس اللاعبين، وتدفعهم لبذل أقصى ما لديهم من جهد وعطاء، كما أن التشجيع الإيجابي والمنظم يرفع من الروح المعنوية للاعبين، ويمنحهم الإحساس بالمسؤولية الوطنية، ويجعلهم أكثر إصرارا على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي حضرت لتساندهم وتقف خلفهم في هذه المرحلة المفصلية من البطولة.



وأشار المستشار الناشري إلى أن المباراة تمثل منعطفا مهما في طريق الصعود إلى النهائي، وتتطلب من اللاعبين أعلى درجات التركيز والانضباط الذهني والبدني، مؤكدًا أن القميص الوطني يحمل أمانة كبيرة، وأن الجماهير تنتظر أداء يعكس قيمة المنتخب السعودي وتاريخه.



ووجّه الناشري رسالة مباشرة للاعبين قائلا: «أنتملا تمثلون أنفسكم فقط، بل تمثلون وطنا كاملا ينتظر منكم تقديم وبذل أقصى الجهود حتى الدقيقة الأخيرة، فالطريق إلى النهائي لا يعترف إلا بالعطاء والانضباط والروح العالية».



وشدّد في الوقت ذاته على ضرورة تجنب الثقة الزائدة، فمثل هذه المباريات المصيرية لا تحتمل التساهل أو التراخي، فالمنتخب الأردني فريق قوي ومنظم، ويملك عناصر قادرة على صنع الفارق، ما يتطلب احترام المنافس واللعب بروح عالية وحذر تكتيكي.



وأكد الناشري، على دور المشجع الواعي في نقل صورة حضارية عن الرياضة السعودية، من خلال الالتزام بالأخلاق الرياضية، والابتعاد عن أي إساءة أو تعصب، فالتشجيع الراقي ينعكس إيجابًا على اللاعبين ويعكس وعي المجتمع الرياضي.



واختتم المستشار الاجتماعي الناشري تصريحه بالقول: «حين يتحد اللاعب في الملعب مع المشجع في المدرج، تصبح الانتصارات أقرب، والإنجازات ممكنة، فالثقة ولله الحمد كبيرة في نجوم الأخضر وفي جماهيره التي كانت وستظل السند الحقيقي في كل المحافل ، وكل الدعوات بالتوفيق للأخضر السعودي في هذه المواجهة المفصلية، وبصوت الجماهير وعطاء اللاعبين تصنع الأفراح».