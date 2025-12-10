في خطوة دراماتيكية تُلقي بظلالها على أولمبياد جنوب شرق آسيا، أعلنت كمبوديا، اليوم (الأربعاء) انسحاب فريقها الرياضي الكامل من الدورة الـ33 لألعاب جنوب شرق آسيا المقامة في تايلند، بعد يوم واحد فقط من حضور حفل الافتتاح في ملعب راجامانغالا الوطني ببانكوك، وذلك بسبب تصعيد النزاع الحدودي بين البلدين الذي يدخل يومه الثالث.

انسحاب كمبوديا من دورة ألعاب جنوب شرق آسيا

وفي رسالة رسمية موجهة إلى الاتحاد الجنوب شرق آسيوي للألعاب، أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية الكمبودية أن القرار جاء «بناءً على مخاوف خطيرة» وطلبات عاجلة من عائلات الرياضيين لإعادتهم فورًا إلى الوطن، مع التأكيد على أن «الانسحاب لم يُتَّخَذ بسهولة».

وقالت اللجنة: «يجب على اللجنة الأولمبية الوطنية الكمبودية سحب كامل الوفد الرياضي وترتيب عودتهم السريعة إلى كمبوديا لأسباب أمنية».

تقليص الوفد الكمبودي

وكان الوفد الكمبودي، الذي يضم نحو 30 رياضيًا فقط بعد تقليص العدد الأصلي الذي كان يُقدَّر بأكثر من 1500 عضو، قد شارك في موكب الافتتاح، أمس الثلاثاء، حيث أشادت اللجنة بـ«الترحيب الدافئ» من الجهات التايلاندية.

توترات متزايدة بين تايلند وكمبوديا

ويأتي الانسحاب الكامل بعد أن سبق لكمبوديا الانسحاب من ثماني رياضات سابقًا، في ظل التوترات المتزايدة على الحدود المشتركة، التي اندلعت يوم الاثنين الماضي في الاشتباك الثاني الكبير هذا العام، مُدَمِّرًا الهدنة الهشة التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يوليو الماضي، والتي أعقبها إعلان مشترك في أكتوبر تضمَّن صفقات تجارية جديدة.

وأدَّت الاشتباكات الشديدة، التي شملت تبادل إطلاق نار مدفعي كثيف وغارات جوية من مقاتلات تايلندية، إلى مقتل 14 شخصًا على الأقل (بما في ذلك أربعة جنود تايلنديين وستة مدنيين كمبوديين) وإصابة 88 آخرين، مع نزوح أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم في الجانبين، متجاوزًا أعداد النازحين في الاشتباكات السابقة هذا العام.

تفاصيل الخلاف بين تايلند وكمبوديا

ويعود النزاع إلى خلافات تاريخية حول الحدود، بدأت في مايو 2025 بمقتل جندي كمبودي في تبادل إطلاق نار، مما أدَّى إلى خمسة أيام من القتال قبل تدخل ترمب.

وفي الانتهاك الأخير، اتهمت تايلند كمبوديا بإطلاق النار أولاً، بينما نفت "بنوم بنه" ذلك، مما أدَّى إلى تعليق الإجراءات التهدئة المتَّفق عليها في قمة أكتوبر بعد إصابة جندي تايلندي بنقطة أرضية.

دورة ألعاب جنوب شرق آسيا المقامة في تايلند

وتُقام الألعاب هذا العام في بانكوك وتشونبوري وسونغخلا حتى 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة آلاف الرياضيين من 11 دولة الآن بعد انسحاب كمبوديا، في منافسات تشمل كرة القدم والسيوف والتزلج على اللوح والإبحار والرياضات القتالية.

وكانت كمبوديا قد احتلت المركز الرابع في جدول الميداليات في الدورة السابقة التي استضافتها عام 2023، محققة 81 ذهبية.

وأعرب مسؤولون في الاتحاد الجنوب شرق آسيوي عن أسفهم، مع التأكيد على أن الانسحاب «مؤكَّد»، بينما شدَّدت اللجنة الكمبودية على اعتذارها عن أي إزعاج، مع التركيز على سلامة الوفد.