اهتزت الأوساط الرياضية في الأرجنتين، (الثلاثاء)، مع بدء الشرطة مداهمة مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومجموعة من الأندية، ضمن تحقيقات واسعة في شبهات غسل أموال. هذه العملية تأتي بأوامر من قاض اتحادي، وتسلّط الضوء على ملفات مالية مثيرة للجدل داخل كرة القدم الأرجنتينية، ما يفتح باب التساؤلات حول الشفافية والإدارة المالية في أبرز المؤسسات الرياضية بالبلاد.

وقالت صحيفة «لا ناسيون» إن المداهمات تأتي بسبب مزاعم غسل أموال مرتبطة بشركة الخدمات المالية «سور فينانزاس».

وأمر القاضي بمداهمة مقار أكثر من 10 أندية، من بينها أندية دوري الدرجة الأولى راسينغ وسان لورينزو وإندبندينتي. ولم تستجب شركة «سور فينانزاس» أو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو المتحدث باسم ممثلي الادعاء على الفور لطلب التعليق، كما لم يتسن الاتصال بالمحكمة الاتحادية في لوماس دي زامورا، وهي منطقة في مقاطعة بوينس أيرس.

ولم يستجب كذلك سان لورينزو وإندبيندينتي على الفور لطلب التعليق.

وفي منشور على منصة «إكس»، أعلن نادي راسينغ إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع «سور فينانزاس» عام 2023 يتعلق بالدعاية والرعاية، في عقد سينتهي هذا العام.

وقال: «نحن تحت تصرف نظام العدالة، حتى تستكمل هذه العملية وفقا للقانون».

وقالت «لا ناسيون» إن التحقيق جاء بناء على شكوى جنائية ركزت على تحويلات مالية بين أندية كرة القدم ومنصة خدمة الدفع الخاصة بشركة «سور فينانزاس».