انتزع برشلونة الإسباني فوزاً ثميناً من ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء الانتصار بطابع ثأري، بعدما سبق لفرانكفورت أن أقصى برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي موسم 2021-2022.

قلب الطاولة في 3 دقائق

افتتح آينتراخت فرانكفورت التسجيل في الدقيقة 21 عبر هجمة مرتدة سريعة أنهاها أنسجار كناوف بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أعاد الفرنسي جول كوندي التوازن لبرشلونة في الدقيقة 50، بعدما ارتقى لعرضية مثالية من ماركوس راشفورد وحولها برأسه داخل الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط، واصل كوندي تألقه مضيفاً الهدف الثاني بالسيناريو نفسه، مستفيداً من عرضية دقيقة من لامين يامال، وسط غياب واضح للرقابة الدفاعية من لاعبي فرانكفورت.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند أربع نقاط فقط في المركز الـ30.