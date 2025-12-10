أعلنت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث اليابانية، اليوم، أن 23 شخصاً أصيبوا، بينهم شخص إصابته خطيرة، جراء الزلزال الذي ضرب قبالة ساحل أوموري شمال شرق البلاد بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

وأصدرت الهيئة إنذاراً بشأن موجات تسونامي محتملة تصل إلى 3 أمتار في بعض المناطق، في الوقت الذي حث كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، السكان على التوجه فورا إلى أراضٍ مرتفعة أو اللجوء داخل المباني أو مراكز الإخلاء حتى يتم رفع الإنذار.

بدورها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، في تصريحات صحفية، إن الحكومة شكلت فرقة عمل طوارئ لتقييم مدى الضرر على وجه السرعة.