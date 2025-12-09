في زمن أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، يبدو أن الخطر لم يعد محصوراً في الفايروسات أو الروابط المشبوهة فقط، بل تسلّل أيضاً إلى أبسط الأدوات التي نستخدمها دون تردد. تقرير تقني حديث فجّر مفاجأة غير متوقعة «كابل شحن يبدو مألوفاً»، قد يتحول إلى أداة تجسس متقدمة قادرة على سرقة السيطرة على أجهزتنا في لحظة توصيله. شريحة خفية، اتصال لا سلكي ذكي، وقدرة على تنفيذ أوامر في الخلفية، كلها عناصر تجعل هذا الكابل الصغير تهديداً غير مرئي يختبئ في جيوبنا وبين ممتلكاتنا اليومية.

عند توصيل الكابل بجهاز يعمل بنظام ويندوز أو ماك أو لينكس أو حتى أندرويد، يتصل المخترق عبر شبكة لا سلكية مخفية يبثها الكابل نفسه، ويفتح أوامر للتحكم الكامل بالجهاز. كذلك، يدعم الكابل تنفيذ أوامر تلقائية فور توصيله، مثل تحميل برمجيات تجسس، نسخ ملفات، أو تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح، ما يسمح بسرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة.

وتكمن خطورة هذا النوع من الهجمات في أنه يصنّف ضمن الهجمات الفيزيائية، أي أن التهديد لا يأتي من الإنترنت أو ملف مشبوه، بل من قطعة مادية تحمل شكل كابل شحن عادي. وهذا يجعله صعب الاكتشاف حتى من قبل برامج الحماية، خصوصاً إذا تم استخدامه في بيئة عمل أو في أماكن عامة كالمطارات والمقاهي والفنادق. كما يمكن استخدام هذا النوع من الكابلات لاختراق أجهزة غير متصلة بالإنترنت، ما يشكل خطراً مضاعفاً على المؤسسات الحساسة.

وينصح خبراء الأمن السيبراني بعدة خطوات أساسية لتقليل خطر التعرض لهذا النوع من الاختراق، أبرزها استخدام كابلات الشحن الأصلية فقط وعدم استعارة الكابلات من الغرباء. كذلك من المهم تجنب محطات الشحن العامة واستخدام كابلات تمنع نقل البيانات وتسمح بالشحن فقط دون نقل أي معلومات. ومن المهم أيضاً مراقبة أي سلوك غير طبيعي في الجهاز بعد الشحن، مثل ظهور برامج فجأة أو بطء غير مبرر.