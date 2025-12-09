اعتداء وكسر في الأنف.. تفاصيل القبض على مهاجم الأهلي إيفان توني في لندن

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن تفاصيل إلقاء القبض على مهاجم الأهلي، الإنجليزي إيفان توني، داخل أحد الملاهي في العاصمة لندن مطلع الأسبوع الجاري. وبحسب الصحيفة، مرّ توني بجانب طاولة يجلس عليها مجموعة من الشباب، قبل أن يتعرّف عليه أحدهم ويضع يده حول رقبته محاولاً التقاط صورة معه.

لكن طريقة اقتراب المشجع أثارت غضب لاعب الأهلي، الذي ردّ عليه قائلاً بغضب: «ابتعد عني، ابتعد عني»، قبل أن يقوم توني بنطحه في رأسه، ما تسبب في نزيف من أنف الشاب.

تدخل الشرطة

ووفق التقرير، وصلت الشرطة إلى المكان، وألقت القبض على توني بعدما وضعت الأصفاد في يديه خلف ظهره، وواجه ثلاث تهم: تهمتين بالاعتداء وتهمة واحدة بالشجار، قبل الإفراج عنه بكفالة بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

شهود عيان

وقال أحد الشهود: «ربما اعتقد أنهم يريدون مهاجمته لسرقة سلسلته أو مراقبته، ربما شعر بالتهديد من المجموعة، إنه نجم كبير يحصل على نصف مليون دولار أسبوعياً، وكان يرتدي مجوهرات وساعة ثمينة فعلاً».

ونقلت «ذا صن» عن مصدر مقرب من الشاب المعتدى عليه أنه خضع للعلاج من إصابات في الوجه، شملت كسراً في الأنف وآخر في إصبع الخاتم.

عودة توني

ورغم الواقعة، عاد توني للمشاركة في تدريبات الأهلي بصورة طبيعية، استعداداً لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.