في حادثة أغرب من الخيال، تحوّلت لحظة الإفاقة من التخدير إلى مشهد لا يُصدّق، بعدما استيقظ رجل أمريكي ليجد أن لغته الأم لم تعد تخرج من فمه، بل الإسبانية وبطلاقة مدهشة لم يتعلمها يوماً. وبين دهشة زوجته التي حاولت فهم ما يحدث، وحيرة الأطباء الذين يعرفون متلازمة اللغة الأجنبية لكنها نادراً ما تُظهر لغة جديدة بالكامل، بدت اللحظة وكأن الدماغ فتح باباً لغوياً خفياً لم يكن أحد يعلم بوجوده. المقطع الذي وثّق الواقعة اجتاح مواقع التواصل بين مزاح، وقلق، وتساؤلات تبحث عن تفسير لهذه المفاجأة العقلية الغامضة.

دهشة على السرير الأبيض

اللحظة التي وثّقتها زوجته أظهرت مدى الذهول الذي سيطر عليها، إذ سألته مراراً، وبالإنجليزية:



من أين تعلمت الإسبانية؟

لكن الرجل استمر في الإجابة بالإسبانية نفسها، مؤكداً بسذاجة صادقة أنه «لا يعرف إلا الإنجليزية» ولا يفهم سبب تغيّر لغته بهذه الصورة المفاجئة.

المقطع سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم، ووجد طريقه إلى منصات مختلفة، لينهال سيل من التعليقات التي راوحت بين الدهشة، والمزاح، والقلق، والتساؤل عن أسباب هذا التحول الغريب.

ما الذي حدث؟

الأطباء أوضحوا أن ما حدث حالة نادرة قد تظهر بعد إصابات عصبية أو تغيّرات مؤقتة في الدماغ، حيث يتحدّث المريض بلغة أو بلكنة مختلفة عمّا اعتاده. لكن الخبراء أشاروا إلى أن الحالات المسجلة عادةً لا تنتج لغة كاملة بطلاقة، بل تغيّراً في المخارج أو الإيقاع يشبه لغة أخرى، الأمر الذي يجعل هذه الحالة تحديداً أكثر غرابة ويطرح احتمالات عديدة؛ خلل عصبي عابر أثناء الإفاقة، تفعيل «مسارات لغوية» خاملة في الدماغ، تفسير نفسي عصبي معقد، أو ظاهرة نادرة لم يصل الطب إلى تفسير واضح لها بعد.