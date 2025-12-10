كشف المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني ماكس إيبرل، موقف النادي من احتمالية التعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح.

النجم المصري محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد فاجأ الجماهير بتصريحات مثيرة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً أمام ليدز يونايتد في «البريميرليغ»، مؤكداً أن هناك من لا يرغب في استمراره داخل النادي، ومشيراً إلى انقطاع علاقته بالمدرب آرني سلوت، مع تلميحه إلى توديع جماهير ليفربول في اللقاء القادم أمام برايتون قبل الانضمام لبعثة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

النجم المصري محمد صلاح.

استبعاد التعاقد مع صلاح

وعن إمكانية ضم اللاعب المصري، قال إيبرل في تصريحات لمنصة «DAZN»: «لدينا موهبة استثنائية هو لينارت كارل، والتعاقد مع لاعب آخر لن يكون منطقياً بالنسبة لنا».

النجم المصري محمد صلاح.

أرقام صلاح هذا الموسم

وخاض صلاح 19 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، في ظل تراجع ملحوظ في مشاركاته الأساسية خلال المباريات الأخيرة.

النجم المصري محمد صلاح.

العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027، فيما تبلغ قيمته السوقية نحو 45 مليون يورو وفق موقع «ترانسفير ماركت».