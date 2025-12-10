حقق ليفربول الإنجليزي فوزاً ثميناً خارج الديار على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

قرار تأديبي

ودخل ليفربول المباراة في غياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي تم استبعاده بقرار تأديبي عقب تصريحاته المثيرة للجدل بعد مواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي، التي انتقد فيها المدرب آرني سلوت.

ركلة «الإنقاذ»

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد شد أليساندرو باستوني قميص البديل فلوريان فيرتز داخل المنطقة، ترجمها دومينيك سوبوسلاي إلى هدف في الدقيقة 88.

ترتيب الفريقين

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة أيضاً في المركز الخامس، متقدماً بفارق الأهداف.