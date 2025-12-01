عناوين



- إسقاط 429 لاعباً خلال 4 سنوات



- ديون النادي تجاوزت 60 مليون ريال



- ⁠700 مخالفة مرورية مسجلة على سيارات النادي



حصلت «عكاظ» من مصادر مطلعة على بيانات إحصائية دقيقة عن اللاعبين المنسقين الذين تم إسقاطهم من كشوفات نادي أُحُد خلال 4 سنوات، وبلغ عددهم 429 لاعباً، بمعدل 107 لاعبين سنوياً و8 لاعبين شهرياً.



وأوضحت المصادر أن الإدارة الحالية المكلفة برئاسة خالد رويفد الصاعدي واجهت عقبات وصعوبات بسبب التركة الثقيلة من الديون التي بلغت أكثر من 60 مليون ريال، كما أن الحساب البنكي للنادي كان مغلقاً لمدة شهرين تقريباً عند بداية تسلُّم الإدارة، ما أدى إلى استغلال بعض اللاعبين للمواد النظامية وفسخ عقودهم.



كما أن النادي عليه مطالبات لعدة جهات حكومية، منها أكثر من 700 مخالفة مرورية سببها لاعبون وعاملون في النادي خلال السنوات السابقة، كانوا يستخدمون سيارات النادي.



وكشفت البيانات التي حصلت عليها «عكاظ» أن السبب الرئيسي في تدهور نتائج فريق القدم وخسارته جميع مبارياته في دوري الدرجة الثانية، هو انتقال معظم اللاعبين الذين مثلوا الفريق في دوري الدرجة الأولى بعد هبوطه للدرجة الثانية، وكذلك منعه من التسجيل في كرة القدم (الفريق الأول وجميع الفئات السنية) لوجود 20 قضية تتعلق باللاعبين الذين تم التعاقد معهم من الإدارات السابقة. وتم إغلاق 7 قضايا من الإدارة الحالية التي نجحت في إلغاء العقوبة الصادرة على النادي من «فيفا» بخصم 18 نقطة (3 قضايا، كل قضية بـ6 نقاط).



وتعمل الإدارة على إنهاء قضية اللاعب كونراد ميشالاك البولندي، الذي انتقل إلى نادي الزمالك المصري، ويطالب إدارة نادي أُحُد بـ13 مليون ريال، وقد رفعت الإدارة الحالية دعوى مضادة لـ«فيفا» ضد اللاعب.



وحصلت «عكاظ» على إحصائيات دقيقة عن عدد اللاعبين المسجلين في قطاع كرة القدم، وجاءت على النحو التالي:



الفريق الأول: 18 لاعباً فقط.



فريق القدم تحت 18 عاماً: 8 لاعبين فقط.



فريق القدم تحت 17 عاماً: 9 لاعبين فقط.



فريق القدم تحت 16 عاماً: 19 لاعباً (المفترض 30).



فريق القدم تحت 15 عاماً: عددهم مكتمل (30 لاعباً)، ويتم تصعيد اللاعبين من الفئة الأقل للفئة الأعلى حتى يتم اكتمال العدد ولعب المباريات، ما يضمن عدم انسحاب الفريق أو تطبيق العقوبات بسبب النقص.



وقامت الإدارة الحالية بخفض المرتبات بنسبة أكثر من 62%، كما خفضت أكثر من 58% من المصروفات التشغيلية. وبدأت الإدارة الحالية مشروع التحول الرقمي للنادي من خلال أتمتة العمليات الإدارية والمالية وحوكمتها.



وتنتظر الإدارة المكلفة من وزارة الرياضة العمل على إنهاء القضايا المرفوعة ضد النادي مع بداية العام الميلادي، ما يسمح بتسجيل لاعبين لفريق القدم.