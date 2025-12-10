انخفضت أسعار الذهب قليلًا اليوم مع ارتفاع الدولار، بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكي إلى سوق عمل أقوى من المتوقع، مما ضغط على الأسعار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (4207.39) دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير عند (4236.60) دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.5%) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند (61.02) دولار للأوقية، بعد أن تجاوز عتبة (60) دولارًا أمس، فيما تراجع سعر البلاتين (1%) إلى (1672.70) دولار، وانخفض سعر البلاديوم بالنسبة نفسها إلى (1491.0) دولار.