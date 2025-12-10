اهتزّ قلب العاصمة الإندونيسية، بعد أن استيقظت جاكرتا على واحدة من أسوأ الحرائق التي شهدتها هذا العام، إثر التهام النيران مبنى من سبعة طوابق في وسط المدينة، أودى بحياة 22 شخصاً. وبين صدمة الأهالي وحالة الطوارئ التي عمّت المكان، تواصل الشرطة الإندونيسية جهودها لكشف ملابسات الحريق وأسبابه المحتملة، بينما تسابق فرق التحقيق الزمن لفهم ما حدث داخل المبنى قبل أن يغرق في ألسنة اللهب.

سيطرة على النيران

وأعلن رئيس شرطة وسط جاكرتا بإندونيسيا سوساتيو بورنومو كوندرو، أمس (الثلاثاء)، أن حريقاً نشب داخل مبنى مكوّن من سبعة طوابق في العاصمة الإندونيسية أسفر عن وفاة 22 شخصاً.

وأوضح أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على النيران، وتمّ نقل الجثث إلى المستشفى لاستكمال عمليات التعرّف.

وأشار إلى أن الحريق بدأ في الطابق الأول قرابة منتصف يوم أمس، قبل أن ينتقل سريعاً إلى الطوابق العلوية.

ويحتضن المبنى مقر شركة «تيرا درون إندونيسيا»، المتخصصة في توفير طائرات مسيّرة لأعمال المسح الجوي في قطاعات التعدين والزراعة.

ووفقاً لما ورد عبر موقع الشركة، فهي تمثّل الوحدة الإندونيسية التابعة لشركة «تيرا درون كوربوريشن» اليابانية.

وذكر كوندرو أن بعض العاملين كانوا يتناولون الغداء أثناء وقوع الحريق، بينما كان آخرون قد غادروا المقر.

وأظهرت صور بثّتها قناة «كومباس» التلفزيونية وجود عشرات عناصر الإطفاء خلال محاولاتهم إجلاء الموجودين، وكان من بينهم من يحملون أكياس جثث، فيما حاول عدد من الموظفين النزول من الطوابق العليا باستخدام سلالم.

التحقيق في أسباب الحريق

وأكد كوندرو وصول فريق مختبر الأدلة الجنائية التابع للشرطة لمباشرة الفحص، موضحاً أنه استناداً إلى البيانات الأولية اشتعلت النيران في بطاريات طائرة مسيّرة، غير أن منشأ الحريق ما يزال قيد التحقيق، مع خطط لاستجواب صاحب العمل ومالك العقار.

واعتذرت شركة «تيرا درون» في بيان عن الاضطراب الذي وقع للمقيمين وعملائها، لافتةً إلى أنّها تجري تقييماً لتأثير الحريق على نشاطها التشغيلي.