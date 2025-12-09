أكد الرئيس التنفيذي لـ«NHC» محمد البطي أن قرارات تنظيم السوق العقارية كان لها نتائج إيجابية على الشركة، موضحاً أن المبيعات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، محققة خلال العام الحالي مبيعات تجاوزت مبيعات العام الماضي، وأن الطلب لا يزال في تصاعد مستمر.

وفي حديثه خلال لقاء خاص عبر برنامج «في الصورة» على قناة روتانا، استعرض البطي مسيرة الشركة وخططها المستقبلية ودورها المحوري في تشكيل المشهد العمراني في المملكة، مؤكداً أن «NHC» تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات قطاع الإسكان.

وأوضح البطي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بتغيير اسم «وجهة الجوان» إلى «وجهة خزام» بعد توسعتها بنحو 20 مليون متر مربع، وذلك استناداً إلى قربها من جبل خزام. وإنشاء حديقة مركزية ضخمة تمتد من شمال الوجهة إلى جنوبها على مساحة 4.5 مليون متر مربع وبطول 7.5 كيلومتر، وهي مساحة تُعد الأكبر من نوعها، وأسهمت في رفع قيمة الوجهة وإضفاء بُعد نوعي على التجربة السكنية.

وأشار إلى أن السوق العقارية في المملكة تظهر مؤشرات طلب مستدامة تتجاوز 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، يمثل نصفها احتياج مدينة الرياض، مؤكداً أهمية مواءمة المنتج السكني مع حاجات الطلب الفعلي.

وتناول البطي ملف المرافق الحكومية داخل المشاريع، موضحاً أن توفير المدارس والمساجد والمراكز الصحية والأمنية يُعد من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، وليس المطور العقاري. وكشف تخصيص 2.7 مليار ريال لبناء 109 مدارس حكومية داخل مشاريع «NHC»، مشيراً إلى طرح الحزمة الأولى منها بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً، كما أوضح أن مدارس «مسك» في وجهة خزام ستستقبل طلابها ابتداءً من العام الدراسي القادم.

وأوضح أن الشركة تعمل اليوم في 16 مدينة سعودية من خلال 26 وجهة عمرانية متكاملة تضم أكثر من 302 مشروع عقاري متنوع، ما يعكس حضوراً واسعاً وإستراتيجية توسع مدروسة تهدف إلى تلبية حاجات السكان وتوفير منتجات سكنية بمعايير وجودة عالية. وأكد أن «NHC» استفادت من أفضل التجارب العالمية في تطوير المدن، لكنها صاغت نموذجاً سعودياً خاصاً يجمع بين الكفاءة والهوية المحلية، ويعكس خصوصية السوق العقارية في المملكة.

كما أشار البطي إلى نجاح الشركة في تنويع شراكاتها الدولية، إذ عقدت «NHC» شراكات مع 8 مطورين عالميين في كل من الصين وكوريا والبحرين وتركيا ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إثراء تجربة التطوير العقاري، وتعزيز التكامل مع المطورين المحليين، ورفع مستوى التنافسية في السوق، مع المحافظة على الهوية السعودية في مختلف المشاريع.

يُذكر أن رؤية «NHC» تنطلق من الإسهام في تطوير مشهد عمراني يعكس طموح المملكة ويعزز جودة الحياة على أرض الواقع، مستندةً إلى نهج حديث في التخطيط والتطوير وبناء الشراكات. ومع استمرارها في تلبية حاجات السوق وتعزيز قدراتها، تواصل «NHC» ترسيخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، وأحد أبرز محركات التحول الحضري في المملكة.