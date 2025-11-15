«بلعروش» يقود المغرب إلى ثمن نهائي مونديال الناشئين

قاد الحارس شعيب بلعروش منتخب المغرب إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً (مونديال الناشئين) المقامة في قطر، بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل في الدقيقة 21 بواسطة جود تيري، الذي استغل تمريرة متقنة من كافان سوليفان، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف.

وزان ينقذ المغرب في الوقت القاتل

وفي الدقيقة 90، سجل عبد الله وزان هدفاً قاتلاً للمغرب، بعد مجهود فردي رائع قبل أن يسدد الكرة في الشباك، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل.

ركلات الترجيح تبتسم لأشبال الأطلس

وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب المغربي بعد فوزه 4-3، حيث برز الحارس بلعروش بتصديه لركلتين ترجيحيتين، ليحسم التأهل لصالح «أشبال الأطلس».

المغرب في مواجهة مالي

وضرب منتخب المغرب موعداً مع مالي في ثمن نهائي مونديال الناشئين الثلاثاء القادم.