يسعى مدرب فريق الخلود لاستغلال فترة توقف المنافسات المحلية بسبب أيام «الفيفا»، من أجل معالجة الأخطاء الفنية التي أسهمت في تعرض الفريق الكروي لثلاث خسائر متتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، الأولى من فريق الرياض 1/0، والثانية من فريق نيوم 3/2، والثالثة من فريق القادسية 4/0.



إذ يستعد فريق الخلود لمواجهة «الديربي» أمام الحزم (الجمعة) 21 نوفمبر الجاري، الساعة 5:50 مساء، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن.



هذا ويحتل الفريق المركز العاشر في دوري روشن برصيد 9 نقاط، من 8 مباريات.



من جانبه أكد النجم هتان باهبري أنهم كلاعبين لديهم العزيمة والإصرار على العودة للانتصارات وحصد النقاط في الدوري، بداية من مواجهة «ديربي الرس» أمام الحزم، وإسعاد محبي الخلود.