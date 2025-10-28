رسمياً.. يوفنتوس يقيل مدربه إيغور تيودور

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم (الإثنين)، إقالة الكرواتي إيغور تيودور من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه أعفى تيودور من مهامه، إلى جانب طاقمه المساعد المكون من: إيفان يافورتشيتش، توميسلاف روغيتش وريكاردو راناشي.

وأضاف البيان: «يتقدم النادي بالشكر إلى إيغور تيودور وكامل طاقمه على احترافيتهم وتفانيهم خلال الأشهر الماضية، ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية القادمة».

برامبيلا مدرباً مؤقتاً

وأشار البيان إلى أن مهمة قيادة الفريق ستُسند مؤقتاً إلى ماسيمو برامبيلا، الذي سيتولى الإدارة الفنية للفريق في مباراة يوفنتوس وأودينيزي المقررة مساء (الأربعاء) في الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.