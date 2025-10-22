أكد مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي أن فريقه قدم مبارة جيدة بعد فوزه على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى أن الأداء في الشوط الأول كان مميزًا وأن الفريق استحق النقاط الثلاث بجدارة.



وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «كانت مباراة جيدة جدًا ترتقي لتكون ممتازة، قدمنا شوطًا أول قويًا سيطرنا فيه على مجريات اللعب، بينما في الشوط الثاني استعاد الخصم ثقته ودخل أجواء اللقاء، ولم نبدأ بشكل جيد في الربع ساعة الأولى، لكننا نجحنا في العودة واستعادة إيقاعنا حتى النهاية، وخرجنا بالفوز ونحن في صدارة الترتيب».



وعن كايو، أوضح المدرب الإيطالي أنه راضٍ تمامًا عن أدائه، مشيرًا إلى أنه يتطور من مباراة لأخرى ويمنح الفريق حلولًا هجومية مميزة، مؤكدًا أنه يثق بقدرته على تقديم الإضافة في المباريات المقبلة.



أما عن ركلة الجزاء، فقال إنزاغي: «عادة نيفيز هو من يتولى تنفيذ ركلات الجزاء، لكنه اليوم تركها لزميله الذي كان متحمسًا لتسجيل هدف».



وأضاف إنزاغي أن الهلال يمتلك مجموعة متكاملة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أي لحظة، مؤكدًا أن روح الفريق والتزام اللاعبين بالتعليمات الفنية كانت مفتاح الفوز.



واختتم مدرب الهلال حديثه قائلًا: «أنا فخور جدًا بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق، وسنواصل العمل بتركيز عالٍ للحفاظ على صدارة المجموعة وتقديم مستويات تليق باسم الهلال وجماهيره».